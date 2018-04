Eerste klassieker voor Alaphilippe: 'Dacht dat Nibali had gewonnen'

,,Ik dacht dat er nog een groep vooruit was en dat Vincenzo Nibali gewonnen had.'' Het was zijn neef en trainer Franck Alaphilippe die hem na de finish opving en het goede nieuws bracht. ,,Hij vertelde me dat ik wel degelijk de winnaar was. Mijn eerste grote zege in een klassieker, ongelooflijk.''

Voor Alaphilippe (25) was het al zijn vierde overwinning dit jaar na ritzeges in Colombia en het Baskenland. In de Waalse Pijl was hij al twee keer tweede, in 2014 en 2015. ,,De eerste keer was een grote verrassing voor mij. Het jaar erop was er een beetje frustratie, al voelde het ook als een bevestiging'', vertelde de winnaar die toegaf dat zijn zege met vijfvoudig winnaar Alejandro Valverde als tweede net iets meer glans had gekregen.