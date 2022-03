Eerste majortitel voor Danny Noppert na spannende UK Open-finale tegen Michael Smith

De 31-jarige Fries versloeg in het Engelse Minehead in de kwartfinales de Australiër Damon Heta met 10-5 en was daarna in de halve finales met 11-9 te sterk voor de Ier William O’Connor. In de finale deden Noppert en Smith nauwelijks voor elkaar onder. Ze wonnen zo’n beetje beurtelings hun legs. Het kwam bij een stand van 10-10 aan op de beslissende 21ste leg. Daarin was Noppert de koelbloedigste; hij gooide de wedstrijd uit met dubbel 20.