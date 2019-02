Eerste regenboogtrui voor Büchli op de keirin

Eindelijk wereldkampioenMatthijs Büchli was al een poos het alfamannetje op de keirin. Maar hij moest het nog wel even waarmaken op het WK baanwielrennen in het Poolse Pruszkow. De druk was gigantisch, maar hij bleek een koele kikker in zijn favorietenrol. Hij heeft na het goud op de teamsprint van afgelopen woensdag nu ook zijn eerste regenboogtrui op de keirin.

Door Pim Bijl



Een jaar geleden was hij nog ziek van zijn nederlaag in Apeldoorn, toen hij voor het eerst merkte dat alle rijders om hem heen de race op hem afstemden. Zijn favoriete tactiek kon hij niet meer toepassen en hij werd vierde. Een deceptie. Nu was de 26-jarige krachtpatser op geen fout te betrappen in de finale van de keirin, het onderdeel waar zes renners door de derny (een brommer) naar hoge snelheid worden gebracht en het dan in de laatste drie rondes met elkaar moeten uitvechten. In de laatste ronde pakte Büchli de koppositie om die vervolgens niet meer af te geven. Het vooraf getoonde vertrouwen bleek geen bluf. Hij komt dit weekeinde nog in actie op de sprint.

'Nu telt alleen de winst’

De kersverse wereldkampioen was ambitieus naar Polen afgereisd. ,,Wereldbekers heb ik genoeg gewonnen, ik had al twee bronzen WK-medailles, nu telt alleen de winst. Daar jaag ik al sinds de Spelen op.’' Daarbij speelde mee dat Büchli vorig jaar in Apeldoorn zijn favorietenrol niet waar had kunnen maken en net naast het podium was geëindigd.



Hij had zich de afgelopen jaren ontwikkeld, was vooral krachtiger geworden. Ook door vaak maandenlang in Japan actief te zijn in het keirincircuit. ,,Die eerste jaren was ik tactisch en technisch wel goed, maar ik had eigenlijk geen snelheid.’'

Theo Bos, een routinier inmiddels, vloog eruit in de halve finales. In zijn heat werd hij na een vroege aanval zesde en laatste. In de strijd om de plaatsen zeven tot en met twaalf spande hij zich niet bijzonder in: elfde. Bos neemt vrijdag nog deel aan de kilometer tijdrit, een onderdeel waarop hij vorig jaar het brons pakte.

Roy Eefting (29) zorgde eerder op de avond voor een grote verrassing door zilver te pakken achter de Australiër Sam Welsford op het onderdeel scratch.