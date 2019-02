Eerste rit BinckBank Tour finisht in Hulst

De BinckBank Tour gaat op maandag 12 augustus van start in het Belgische Beveren. De openingsrit laveert volgens de organisatie langs de grens van Oost-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen en finisht in Nederland, in Hulst. Daar vindt een dag eerder ook de ploegenpresentatie plaats.