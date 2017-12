'Eerste Spelen op mijn 33ste, heel blij mee'

Video Ter Mors en Leenstra naar Spelen, Wüst zegt 'sorry' tegen De Jong

26 december Jorien ter Mors en Marrit Leenstra hebben bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen de eerste schaatstickets voor Pyeongchang 2018 bemachtigd. Ter Mors won in het goedgevulde Thialf de 1000 meter in een tijd van 1.15,37. Leenstra eindigde als tweede in 1.16,02.