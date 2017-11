Eerste test Alonso voor 24 uur van Le Mans

Fernando Alonso stapt morgen voor het eerst in een LMP1-bolide, die wordt gebruikt voor langeafstandraces als de 24 Uur van Le Mans. De tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 wil dolgraag een keer meedoen aan de beroemde race over het Franse circuit. Alonso stapt in Bahrein in een auto van Toyota.