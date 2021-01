Eerste thuisnederlaag voor Set-Up’65 in stille sporthal

Het was alweer de derde nederlaag voor Set-Up’65 in dit seizoen. De tweede sinds de herstart van de competitie. Na het Talenteam Papendal afgelopen oktober en Regio Zwolle een week eerder was de ploeg van Brahim Abchir ook niet opgewassen tegen het Gelderse FAST. Een setwinst, meer zat er niet in voor Set-Up’65. Met slechts één punt na drie wedstrijden wordt het halen van de kampioenspoule (een plek bij de eerste vier) nog een zware klus.

Eerste set

Set-Up’65 nam direct het initiatief in eigen huis. Het team van Brahim Abchir bouwde rap een voorsprong op van 5-2, maar zag gaandeweg de eerste set FAST dichterbij komen. Set-Up slaagde erin steeds weer wat afstand te nemen, totdat de bezoekers met 12-12 de stand in evenwicht brachten. Wat volgende was een gelijkopgaande strijd tot 24-24. De laatste twee punten gingen naar Set-Up, dat daarmee de eerste set won. Set-Up begon de wedstrijd met de volgende speelsters: Jorieke Bodde, Benthe Olde Rikkert, Froukje Hoenderboom, Elyne Nijhuis, Daphne Broekhuis, Martine Stevelink en libero Jorinda Kremer.

Tweede set

Bij een achterstand van 7-3 in de tweede set vond Abchir het nodig een time-out aan te vragen, in de hoop daarna het verschil te kunnen verkleinen. Pas bij 4-10, kwam Set-Up iets terug in de wedstrijd. Iets, want FAST slaagde er opnieuw in de voorsprong te vergroten naar 17-5. Inmiddels was vrijwel de complete basisopstelling gewijzigd, maar ook dat wierp geen vruchten af. Met een eindstand van 11-25 ging de tweede set naar de bezoekende ploeg.

Derde set

Na vier punten voor FAST volgde het eerste voor Set-Up’65. Met een 5-11 achterstand bij de tweede time-out van Set-Up leek zich een herhaling van de tweede set te gaan voordoen. De thuisploeg verweerde zich kranig en wist het verschil te verkleinen naar één punt: 22-23 en 23-24. Maar opnieuw nam FAST de laatste treffer in de set voor rekening, waarmee het de stand in sets op 1-2 bracht.

Vierde set

Met Pien Vos in de plaats van Olde Rikkert opende Set-Up de jacht op de tweede setwinst. Dat begon goed met 3-2, maar bij de eerstvolgende time-out keken de Ootmarsumse vrouwen tegen een achterstand aan van 4-11. Set-Up wist vervolgens viermaal te scoren, maar FAST liefst negen keer. Vervolgens wist Set-UP’65 het eerste matchpoint van FAST nog onschadelijk te maken, maar bij 13-24 was het wel raak voor de bezoekers en eindigde de wedstrijd in een 3-1 nederlaag voor de Ootmarsumse vrouwen.

Lammerink Installatiegroep/Set-Up’65 - FAST 1-3

Setstanden: 26-24, 11-25, 23-25, 13-25.

Scores Set-Up’65: Jorieke Bodde 12, Froukje Hoenderboom 8, Benthe Olde Rikkert, Martine Stevelink en Pien Vos 7, Elyne Nijhuis en Marlies Eertman 4, Joanne Brilhuis 2, Daphne Broekhuis 1.