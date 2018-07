Eerste Tour-succes Degenkolb na chaotische kasseienrit

Vooral het eerste deel van de etappe was chaotisch, vond Tom Dumoulin. Hij noemde het gekkenwerk bij de NOS. ,,Maar daarna werd iedereen langzaam moe en ikke niet."



Dumoulin was een van de weinige renners die niet onderuit ging. Ook reed hij niet lek. Wel zat hij een keer achter een valpartij waardoor hij een gat dicht moest rijden naar voren. Vooraf had Dumoulin laten weten uit te kijken naar deze etappe, maar het ook spannend te vinden. Hij wist: één keer lek op een cruciale plek, en de klassementskansen zijn verkeken. Maar de Limburger deed redelijk goede zaken, al had hij op meer gehoopt. De kopman van Sunweb ging meermaals in de aanval en kwam uiteindelijk samen met Froome en Nairo Quintana over de streep. Dumoulin tegen de NOS: ,,Ik had gehoopt het verschil te maken, maar dat is niet gebeurd. Daar baal ik wel een beetje van. Ik denk dat ik van de klassementsrenners vandaag een van de sterksten was, of de sterkste. Maar er stond veel tegenwind en het was moeilijk om het verschil te maken."



Mollema kwam na zijn val en meerdere fietswissels -hij fietste 75 kilometer op een andere fiets door materiaalpech- ook tussen de klassementsfavorieten over de finish. Tegen de NOS zei hij: ,,Beetje last van mijn rug door die val, maar het is gewoon overleven. Zonde, kijken wat de schade precies is. Op de kasseien ben ik nooit echt in de problemen geweest."



De renners wacht nu een rustdag, vervolgens trekt het peloton de bergen in.