Eerste training afgelast door opspringende putdeksel

Baanpersoneel veegde met bezems wel snel de troep weg van het asfalt, maar het putdeksel was een groter probleem. Dat lag niet vast in het wegdek en werd kennelijk door de hoge snelheid van de passerende Williams omhoog gezogen. ,,Ik kreeg een geweldige schok door mijn lichaam. De motor viel meteen uit en de vloer van de auto was compleet verwoest’', zei de verbouwereerde Russell over het incident.



En alsof dat nog niet genoeg was, zat de chauffeur van de takelwagen even later ook nog te slapen. Hij wilde de Williams van Russell afvoeren, toen het hoogste gedeelte van de wagen een brug schampte. Er moest daarna nóg een takelwagen aan te pas komen, waarna besloten werd de training helemaal niet meer te hervatten. De wedstrijdleiding sommeerde de medewerkers van het circuit alle putdeksels te inspecteren, naar verluidt zo'n 300 stuks.



De tweede vrije training staat voor 15.00 uur gepland. Het zal een drukke sessie worden, omdat zo’n beetje alle coureurs nog de juiste afstelling van hun auto’s zoeken. Max Verstappen zal vooral benieuwd zijn hoe de Red Bull zich gedraagt met de vernieuwde Honda-motor.