Eerste WK-finalist Taylor stelt dartspensioen nog twee dagen uit

Door Max van der Put



Als de 57-jarige legende de eerste leg meteen ‘tegen de pijlen’ wint, lijkt het direct die kant op te gaan. Maar Lewis pakt toch de set: 1-0. In de tweede, derde en vierde set mist de Welshman vervolgens 1, 3 en 2 darts waarmee hij die sets had kunnen pakken! Taylor profiteert optimaal. Hij kijkt na vier sets niet tegen een kansloze 0-4 achterstand aan, maar heeft een 3-1 voorsprong! Niemand hoeft de oude vos uit te leggen hoe je kansen moet benutten. En zijn uitgooipercentages zijn dit toernooi van grote klasse. In de vijfde set dendert hij door: 4-1.



Nog maar twee sets heeft The Power nodig om zijn 21ste WK-finale te bereiken. Met in zijn achterhoofd de waarschuwing die Gary Anderson in de vorige ronde uitdeelde toen Taylor 4-1 voor kwam, maar de Schot bijna tot 4-4 zag terugkomen. ,,Zelfs nu leer ik nog”, zei Taylor na die partij over het moment waarop hij in zijn hoofd te vroeg juichte.



Toont hij zich een dag later een snelle leerling? Ja. Taylor verslapt zijn houdgreep niet. In set 6 plaatsen beide spelers eerst twee keer een break (2-2) voordat de routinier weer toeslaat: 5-1 in sets. Lewis houdt het spartelen nog even vol, maar moet dan toch aftikken: 6-1 voor Taylor, die afscheid neemt in een WK-finale. Het podium dat hij verdient.