Eerste zege vrouwen Ravijn

Robben deelt met Bayern nieuwe tik uit aan Dortmund van Bosz

20:22 Bayern München heeft in Duitsland 'der Klassiker' tegen Borussia Dortmund met ruime cijfers gewonnen. Mede dankzij Arjen Robben, die met een historische goal in de eerste helft de score opende, eindigde de topper in het Signal Iduna Park in 1-3.