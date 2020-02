EF is Quick-Step te snel af in ploegentijdrit Ronde van Colombia

Handboog­schut­ter Daan Saft van de Haaksberg­sche Schutterij verslaat tweevoudig olympiër

8:55 HAAKSBERGEN - Handboogschutter Dan Saft (26) won zondag het noordelijk rayonkampioenschap. De schutter sleepte voor de tweede keer in korte tijd een titel in de wacht. De Haaksbergsche Schutterij is apetrots op hem.