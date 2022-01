Egan Bernal moet opnieuw geopereerd worden: ‘Bijna verloor ik mijn leven door te doen wat ik het liefst doe’

Darts Van Duijvenbo­de deed het rustig aan na WK: ‘Pijlen bewust links laten liggen en veel Call of Duty gespeeld’

Dirk van Duijvenbode (29) komt vrijdag voor het eerst sinds het WK darts weer in actie. In de eerste ronde van The Masters wacht een krachtmeting Simon Whitlock. De Westlandse darter begint vol goede moed aan het nieuwe jaar, maar is de pijnlijke uitschakeling tegen Gerwyn Price op het voorbije WK nog niet vergeten.

8:00