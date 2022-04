Egan Bernal rijdt geen grote ronde in 2022: ‘Ik ben er duidelijk niet klaar voor’

de ballen verstand ‘Welke makreel liet Rutten nou naar Heracles gaan? Het wordt PSV, dat is toch net iets anders’

ENSCHEDE/ALMELO - Wat een weekend staat ons te wachten in de eredivisie! Zaterdagavond is het FC Twente-PSV. En een dag later wacht Heracles het cruciale treffen bij Fortuna Sittard. In de podcast De Ballen Verstand blikken Fardau en Leon vooruit op deze twee krakers. En dat niet alleen, want er gebeurde en gebeurt nog veel meer.

1 april