Eibergenaar Arjan Ribbers ploegleider Team Sunweb

,,Dit is een jongensdroom die uitkomt. Als klein ventje wilde ik al profrenner worden, maar dat is me niet gelukt. Nu ga ik alsnog in het professionele wielrennen aan de slag. Bij een succesvolle ploeg in de World Tour. Ik kijk er heel erg naar uit”, aldus Ribbers over zijn nieuwe baan.

Ribbers is in het dagelijks leven verkoopleider bij het Amerikaanse fietsenmerk Specialized op het hoofdkantoor in 's Heerenberg. Dat doet hij nu zo'n twaalf jaar. Als wielerliefhebber is de oud-amateurrenner ploegleider bij de Achterhoekse formatie Sensa-Kanjers voor Kanjers.

Han Vaanhold

Over de belangstelling van Team Sunweb zegt hij het volgende: ,,Ik ken Rudi Kemna (hoofdcoach Sunweb, red.) vrij goed. We hebben samen gekoerst in de ploeg van Han Vaanhold en contact met elkaar gehouden. Toen Sunweb het nieuwe kantoor opende in Deventer heb ik een afspraak gemaakt om eens te komen kijken. Vooral als wielerliefhebber. Van het een kwam eigenlijk het ander en toen werd mij de vraag gesteld of het ploegleiderschap niet wat voor mij was.”

Nog geen maand later werd al een overeenkomst bereikt en begint Ribbers op 13 januari als een van de zes ploegleiders/coaches van Team Sunweb. ,,Een mooi kerstcadeau ja, zeg dat wel. Mijn lieve vrouw zei je bent gek als je dit laat lopen", lacht Ribbers. Een van zijn eerste wedstrijden zal in februari de Ronde van de Provence worden. ,,Die ga ik doen samen met Rudi, hij gaat mij in de beginperiode begeleiden.”

Vette wedstrijden

Ribbers zegt enorm onder de indruk te zijn van de organisatie van de wielerploeg, geleid door de Markelose manager Iwan Spekenbrink. Dat de ploeg vertrouwen heeft in de Achterhoeker, blijkt volgens hem wel uit het programma dat hij krijgt. ,,Een fantastisch mooi programma. Ik mag naar koersen waar ik zelf naar kijk als ze op televisie komen, d'r staan echt vette wedstrijden op mijn kalender. Daar sta ik dan volgend jaar als ploegleider van een World-Tourformatie aan de start. Af en toe voelt het nog alsof ik droom, dat ik nog wakker moet worden.”

Ondanks de promotie verlaat Ribbers wel met pijn in zijn hart Kanjers voor Kanjers. ,,Het is mooi om te werken met mensen en om er voor te zorgen dat die onder de leiding van bezielende coaches beter worden. Dat deed ik bij Kanjers voor Kanjers, dat deed ik bij mijn werk en dat ga ik doen bij Sunweb. Al is het niveau bij dat laatste natuurlijk wel iets hoger.”

Tom Dumoulin