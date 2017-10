Eigenaar Napoli wil spelers sparen tegen Manchester City

Na acht duels staat Napoli ongeslagen bovenaan in de Serie A en zaterdag wacht de kraker met de nummer twee, Inter. ,,Ik denk dat we de spelers die het vaakst spelen wat rust moeten geven", aldus De Laurentiis. ,,De wedstrijd tegen Inter staat om de hoek en die is erg belangrijk. We moeten daar dus goed over nadenken."