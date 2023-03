Eigenaar ‘Zlatana’ biedt excuses aan na bizar incident tijdens Strade Bianche

Het loslopende paard zorgde voor gevaarlijke situaties in de Italiaanse wielerkoers. Het dier liep plotseling op de weg, kort voor de Nederlandse Demi Vollering die in achtervolging was op de Amerikaanse leidster in de koers, Kristen Faulkner.



De eigenares van Zlatana, zoals het paard heet, bood vandaag haar excuses aan op Facebook. Later zei ze tegen het Italiaanse medium Sienanews hoe het met de merrie ging: ,,Zlatana is in orde. Ze moet een paar dagen aan de antibiotica door de schrik, maar uiteindelijk is alles goed afgelopen.”