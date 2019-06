Ein-de-lijk heeft het circuit in Montreál dan die langverwachte opknapbeurt gekregen

Door Arjan Schouten



Alles is nieuws in de Formule 1, dat weet u als volger zo langzamerhand wel. Maar als het de sport in zo’n saai seizoen zoals nu met een wel héél machtig Mercedes ontbreekt aan een ruime selectie verhaallijnen dan kan echt werkelijk alles uitgroeien tot een verhaal. Zo was in Canada vandaag een van de meest besproken onderwerpen de verbouwde paddock. U moet begrijpen dat het hier niet gaat om een compleet nieuw circuit. Nee, op Circuit Gilles Villeneuve was al een paar decennia geen bouwvakker of schilder meer geweest voor een opknapbeurt, dus ging het oude pitcomplex na de race van vorig jaar dan eindelijk tegen de vlakte om wat nieuws neer te zetten in krap tien maanden tijd. Een goed gelukte klus, hoor. Drie verdiepingen met bredere en diepere pitboxen, meer hospitality-units en nieuwe werkruimtes voor de media. Dik in orde allemaal, niks mis mee. Maar om daar dan de heren coureurs daar uitgebreid over aan de tand te voelen?



Een Canadese journalist van de plaatselijke Montréal Gazette was overduidelijk met die missie naar het circuit gestuurd en vroeg iedereen naar zijn mening over de niet heel spectaculaire verbouwing. Altijd de meest vermakelijke momenten tijdens een persconferentie, omdat het de coureurs simpelweg geen donder interesseert. Dus geven ze óf een heel plichtmatig antwoord óf ze besluiten eens lekker dwars te doen. Daniil Kvyat koos voor het eerste. De Rus noemde de nieuwe Canadese paddock ‘wijder, prima en leuk’ en een verbouwing ‘altijd welkom’. Thuiscoureur Lance Stroll, toch al de meest nietszeggende figuur in de Formule 1, noemde het alleen maar ‘mooi’. Voor de race en voor de stad Montréal. Maar gelukkig was daar ook nog Lewis Hamilton. Die had geen zin in toneelstukjes.

(Blog gaat verder onder de foto)