‘Ein-de-lijk weer een lach op mijn gezicht: ja, zo moet het’

Antoinette de Jong had zichzelf wat te bewijzen, dit weekend bij de NK allround in Thialf. Na winst op de 500 én de 3000 meter was zowaar de lach weer terug bij de Friezin, die een maand terug nog faalde bij de NK afstanden. ,,Ik wilde laten zien dat ik echt nog wel kan.”

Door Arjan Schouten

Haar seizoen is en blijft onherstelbaar beschadigd. Deelname aan die ene afspraak die alle schaatsers deze winter rood onderstreept hebben, komt er niet meer van. De wereldtitel op de 3000 meter op het wonderijs van Salt Lake City kan ze vergeten, omdat ze ‘als een pannenkoek’ rondreed tijdens de NK afstanden. Maar na vier weken treuren, zette Antoinette de Jong (24) vandaag schaatsend de knop om. Met winst op beide afstanden bij de eerste dag van de NK allround schaatste ze zichzelf de ellende uit. ,,Ein-de-lijk weer een lach op m’n gezicht’’, zo signaleerde de Friezin van Jumbo-Visma zelf al meteen. ,,Vanaf november ben ik zoekende geweest. En nu, tijdens de race dacht ik eindelijk weer: ja, zó moet het.”

Bij de NK, waar ze zich niet plaatste voor de wereldtitelstrijd in Amerika, kon ze haar kracht totaal niet kwijt. Te lang heeft ze op een verkeerde manier door geschaatst, besefte ze de laatste weken op trainingskamp in Collalbo. ,,Het was er een beetje ingeslepen, denk ik. M’n karaktertje ook, om altijd teveel te doen. Nu merk ik wel dat het geen zin heeft om altijd maar lomp met m’n krachten te smijten in trainingen. Dat het soms ook wel een tandje minder mag, juist om beter te worden.”

Confronterend

De eerste resultaten van die aanpak liet ze vandaag zien. Met 38,95 op de 500 meter en 4.00,69 op de drie kilometer gaat ze heel comfortabel aan de leiding in Heerenveen. Op de tweede dag gaat haar winst normaal gezien niet meer in gevaar komen. Daar komt nog eens bij dat ze niet eens hoeft te winnen, plaatsing voor de WK allround in Hamar is al binnen. Maar ze wilde graag in januari nog wel wat individuele afstanden rijden. En de meerkamp is volgens haar een prima ‘training’ richting het WK in Noorwegen.

,,Maar confronterend blijft het wel’‘, gaf ze toe. ,,Want had ik deze tijden nou maar een maand geleden gereden. Dan was ik volgende week ook gewoon richting Salt Lake City gegaan.”