Einde aan succesvolle samenwerking tussen Wawrinka en Norman

Twentse Oranje Leeuwinnen Dekker en Roord geridderd

16:07 WIERDEN/OLDENZAAL – Anouk Dekker uit Wierden en Jill Roord uit Oldenzaal zijn woensdagmiddag in Den Haag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De Twentse voetbalsters kregen de onderscheiding, net als hun ploeggenoten van het Nederland vrouwenelftal, vanwege het veroveren van de Europese titel in augustus van dit jaar. De finale van het EK werd in de Grolsch Veste in Enschede gespeeld.