Einde wielercarrière voor Wouter Wippert

Wippert maakte vooral indruk als sprinter van de Australische pro-continentale formatie Drapac, waarvoor hij veel koersen in met name Azië won. Zijn grootste overwinning was de overwinning in de zesde etappe van de Tour Down Under. Het leverde hem uiteindelijk een contract op bij World Tour-formatie Cannondale, waarvoor hij twee jaar uitkwam. Pas het einde van zijn periode bij Cannondale, wist hij tweemaal te winnen. Dat was in de Ronde van Alberta in Canada.