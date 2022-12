Eindejaarsserie podcast In Het Wiel | De arrestatie van MVDP en de wereldtitel van Annemiek van Vleuten

In deze derde aflevering het WK wielrennen van afgelopen september in Australië. En ook dit jaar in Wollongong was het een heel bijzonder WK met een aantal bizarre verhalen, met de arrestatie van Mathieu van der Poel als onwerkelijk dieptepunt.

Dit verhaal en meer deed ons terugdenken aan de volgende fragmenten:

- het mislukte WK van Mathieu van der Poel in 2019

- Ellen van Dijk over haar tweede wereldtitel, vorig jaar in Leuven

- Zilver voor Dylan van Baarle in Leuven

- Wereldkampioen met een gebroken elleboog: Annemiek van Vleuten

- Is Alejandro Valverde een mooie wereldkampioen?