Eindelijk raak voor Wozniacki in zevende finale van 2017

Ostapenko de beste in Seoul

10:45 De Letse tennisster Jelena Ostapenko heeft het toernooi in het Zuid-Koreaans Seoul op haar naam geschreven. De nummer tien van de wereld was ook als eerste geplaatst in Seoul. Ze versloeg in de finale in 2 uur en 15 minuten de Braziliaanse Beatriz Haddad Maria in drie sets: 6-7 (5) 6-1 6-4.