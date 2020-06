Eindelijk weer tennissen: 'Er kan best veel, terwijl fitnesszalen nog dicht zijn’

Oud-tennisprof Tom Nijssen heeft veel meegemaakt in zijn carrière. Maar een pandemie was tot voor kort ook voor hem een onbekend fenomeen. Nijssen, die met Manon Bollegraf twee grand slams won in het gemengd dubbel (Roland Garros en US Open), verzorgt clinics en werkt als tennisleraar. In de eerste weken van mei droeg hij plastic handschoentjes op de baan, omdat niet duidelijk was in hoeverre het Covid-19-virus via tennisballen kon worden overgedragen. Nog altijd is daar geen honderd procent zekerheid over, maar het RIVM acht de kans op besmetting minimaal en de tennisbond KNLTB paste de richtlijn aan. Bovendien bleek het welhaast onmogelijk om ermee te werken. ,,Daar waren we snel weer mee klaar.’’ En dus is ook dat alweer bij het oude.