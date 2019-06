Eindzege Teunissen in ZLM Tour, Ewan doorbreekt hegemonie Jumbo-Visma met ritzege

De Australische renner van Lotto Seudal doorbrak daarmee de hegemonie van de Nederlandse wielerploeg. Voor het eerst in de ZLM Tour stond geen Dylan Groenewegen, Amund Grøndahl of Jos van Emden op het podium. Na een massasprint kwam Ewan als eerste over de meet in Tilburg, Groenewegen werd derde.

Teunissen verdedigde zijn leiderstrui zonder al te veel problemen in de slotetappe over 170 kilometer die ging van Eindhoven naar Tilburg.

Merlier wint Elfstedenronde

De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft voor eigen publiek de derde editie van de Elfstedenronde gewonnen. Na 199 kilometer met start en aankomst in Brugge was de coureur van Corendon-Circus de snelste in de eindsprint. De Nederlander Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick-Step) eindigde als tweede en de Belg Jasper Philipsen (UAE Team Emirates) kwam als derde over de streep. Piotr Havik (zevende) en Jesper Asselman (negende) eindigden namens Nederland eveneens in de top tien.