Eindzege voor Majerus, sprinttrui naar Wild

Majerus zelf was blij en opgelucht na haar overwinning in de Boels Ladies Tour. „Ik had al ritten gewonnen in de UCI Women’s WorldTour in mijn loopbaan, maar nog nooit een etappekoers. Ik was zaterdag heel goed en heb mijn kans gepakt toen die zich voordeed. Maar de rit van zondag was lastig en ik rekende me bij voorbaat niet rijk. Het gaf me echt kippenvel om kampioenen als Anna van der Breggen in haar regenboogtrui en Amy Pieters in de trui van Europees kampioene voor mij te zien werken vandaag. Maar het tekent ons team dat we met z’n allen voor de beste kans op de zege gaan. Nu was dat in dienst van mij.”