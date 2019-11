Eintracht stunt zonder Dost bij Arsenal

PSV uitgescha­keld in Europa League na wanpresta­tie in Lissabon

23:03 Het moet nog december worden en het seizoen van PSV is al zo goed als kapot. Op al het gestuntel in de competitie volgde vanavond een exit in Europa. En het ergste aan de 4-0 afgang tegen Sporting Lissabon: PSV heeft geen enkel excuus.