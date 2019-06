EK afstanden 2022 in Heerenveen, Douwe de Vries nieuwe voorzitter

De wedstrijden in Thialf zijn in het tweede weekend van januari, een maand voor de Winterspelen in China. Komende winter wordt in Heerenveen eveneens geschaatst om de Europese titels per afstand.



Tevens werd bekend dat Douwe de Vries is gekozen tot voorzitter van de atletencommissie van de ISU. De schaatser uit Heerenveen maakt sinds februari deel uit van de commissie die twee jaar geleden werd opgericht. Elke schaatsdiscipline heeft één vertegenwoordiger.