EK afstanden | Programma slotdag in Thialf met loting 500 meter

Uitslagen en programma

Liveblog Op deze site is het EK ook zondag in een liveblog te volgen.

Loting

Dai Dai N’tab neemt het zondag op de 500 meter op tegen landgenoot Merijn Scheperkamp. N’tab eindigde anderhalve week geleden op het olympisch kwalificatietoernooi als tweede achter de verrassende winnaar Scheperkamp. Die tweede plaats was niet voldoende om te mogen starten op de Olympische Spelen, omdat de selectiecommissie Sven Kramer en Marcel Bosker aanwees voor de ploegachtervolging.



N’tab greep twee jaar geleden zilver op de EK afstanden. Toen was alleen de Rus Pavel Koelizjnikov sneller. Die is er op deze EK niet bij. Op de WK afstanden van vorig seizoen was er brons voor N’tab achter de Canadees Laurent Dubreuil en Koelizjnikov. N’tab en Scheperkamp treffen elkaar in de zesde rit. Kai Verbij neemt het in de laatste rit op tegen de Pool Piotr Michalski.



Zondag staat ook de ploegachtervolging bij de vrouwen, de 1500 meter bij de mannen en de 1000 meter bij de vrouwen op het programma. De EK afstanden worden afgesloten met de massastart bij de vrouwen en de mannen.