EK baanwielrennen | Jeffrey Hoogland pakt ondanks mindere voorbereiding toch vierde Europese titel op kilometer

De Spanjaard Alejandro Martínez werd op ruime afstand tweede: 59,687. Het brons ging naar de Duitser Maximilian Dornbach in 59,778. In de kwalificatie was Hoogland al goed geweest voor een tijd van 57,813. Dat is een wereldrecord op zeeniveau. Hoogland was eerder de beste in 2015, 2017 en 2021. Ook was hij al drie keer wereldkampioen. Het is al het tweede goud voor Hoogland na het succes van de teamsprinters op de openingsdag.



Hoogland zei bij de NOS ,,superblij” te zijn met zijn nieuw titel. ,,Het was heftig, de omstandigheden waren anders dan vanmiddag”, vertelde hij, licht teleurgesteld omdat hij zijn tijd uit de kwalificatie niet had verbeterd. ,,Ik stond er na die kwalificatie ook in met het idee dat er wel iets gigantisch mis moest gaan wilde het geen goud worden.”

Hij was niet optimaal voorbereid op de Europese titelstrijd, die normaal in het najaar wordt gehouden. De 29-jarige Hoogland is vooral druk met het opknappen van een huis in het Overijsselse Haarle dat hij met zijn vriendin, baanrenster Shanne Braspennincx, heeft gekocht. ,,De verbouwing is wat uitgelopen”, vertelde hij eerder. ,,Maar dit is toch waar je voor komt. Als die knop omgaat en het lukt, dat is mooi. Maar het was niet de meest handige manier van voorbereiden.”

Brons voor Maike van der Duin

Nederland staat na de tweede dag op vijf medailles. De teamsprintsters en Philip Heijnen (afvalkoers) pakten woensdag brons. Maike van der Duin veroverde donderdag brons op de afvalkoers. De 21-jarige Assense moest alleen wereldkampioene Lotte Kopecky uit België en de Franse Valentine Fortin voor zich dulden.

De Belgische prolongeerde haar Europese titel op het onderdeel waarbij een groep rensters een aantal rondes op de piste rijdt waarbij telkens de renster die het laatst de finish passeert uit de wedstrijd moet. De race werd nog kort stilgelegd na een valpartij bij de Zwitserse Michelle Andres en de Poolse Patrycja Lorkowska.



Van der Duin was woensdag als vierde geëindigd op het onderdeel scratch. De baanwielrenster was al twee keer tweede op een WK op het onderdeel waarbij een groep rensters om de winst sprint na 40 rondes. Op de afgelopen WK pakte Van der Duin ook zilver op het omnium. Het is haar eerste EK-medaille.

Volledig scherm Maike van der Duin in het wiel van Lotte Kopecky. © AP

Van de Wouw niet naar halve finales

Hetty van de Wouw is er niet in geslaagd de halve finales te bereiken in het sprinttoernooi. De 24-jarige renster uit Kaatsheuvel verloor op de piste van het Zwitserse Grenchen in twee heats van de Duitse Pauline Sophie Grabosch. Van de Wouw, die de vijfde tijd had gerealiseerd in de kwalificaties, was eerder nog te sterk geweest voor de de Poolse Nikola Sibiak.



Steffie van der Peet was al na de achtste finales klaar. Zij verloor van de Britse Emma Finucane. Beide Nederlandse vrouwen maakten woensdag nog deel uit van de ploeg die op de teamsprint het brons pakte.

Bijrol voor wereldkampioen Yoeri Havik

Yoeri Havik speelde geen rol van betekenis op de puntenkoers. De 31-jarige wereldkampioen uit Avenhorn eindigde slechts als negende. De Europese titel ging naar de Italiaan Simone Consonni. De Spanjaard Albert Torres Barcelo werd tweede, de Fransman Donovan Grondin derde.

Havik, die afgelopen jaar in Saint-Quentin-en-Yvelines voor het eerst wereldkampioen werd op het niet-olympische onderdeel, pakte bij de zestien sprints in de wedstrijd over 40 kilometer maar twee keer punten. De Franse titelverdediger Benjamin Thomas ontbrak.

