EK baanwielrennen | Zesde Europese titel voor teamsprinters, twee keer brons voor Nederland

De Nederlandse baanrenners zijn voor de zesde keer Europees kampioen geworden op de teamsprint. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland waren op de piste van het Zwitserse Grenchen in de finale te snel voor de Britten in een tijd van 42,325.

Vijf keer waren Lavreysen en Van den Berg bij het behalen van Europese titels betrokken. Hoogland was er alle keren bij. Hij stond in 2015 al op het podium, toen met Hugo Haak en Nils van ‘t Hoenderdaal. Ook op de WK’s van 2018 tot en met 2021 was Nederland oppermachtig. In dat laatste jaar werd in Tokio ook de olympische titel veroverd.

Afgelopen najaar ging het op een groot toernooi voor het eerst sinds lange tijd mis met ‘slechts’ zilver op de WK achter Australië, met een te verwaarlozen verschil. Er waren redenen aan te voeren: Van den Berg kampte met een rugblessure, Hoogland was niet topfit en zegde later af voor het individuele sprinttoernooi. Ook met de begeleiding was niet alles op orde. Sprintbondscoach René Wolff, teruggekeerd na het vertrek van succescoach Haak, bleek geen match meer met de inmiddels wereldtoppers die hij in hun jongere jaren nog had begeleid.

De KNWU nam afscheid van de Duitser en stelde de Brit Mehdi Kordi aan als sprintcoach, een goede bekende van de sprinters omdat hij al een kleine vier jaar deel uitmaakte van het begeleidingsteam. Met Kordi wordt de weg ingezet naar titelprolongatie op de Olympische Spelen van Parijs. Grootste knelpunt blijft de smalle basis. Woensdag mocht Tijmen van Loon in de kwalificatie rijden en kwam het team tot een acceptabele tijd, in die fase ook de beste van allemaal. In de avond kwam zoals voorzien Hoogland de 21-jarige Amstelvener vervangen.

Teamsprintsters pakken brons

De Nederlandse baanrensters hebben op de Europese kampioenschappen in het Zwitserse Grenchen een bronzen medaille veroverd op de teamsprint. Kyra Lamberink, Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet waren duidelijk sneller dan de Franse vrouwen en kwamen tot een tijd van 47,431 seconden.

Op de teamsprint, een olympisch onderdeel, komen drie renners in de baan voor een tijdrit over drie ronden. Na elke ronde valt een renner af waarna de laatste de tijd zet. De Nederlandse vrouwen wonnen de Europese titel op de teamsprint in 2021 en eindigden vorig jaar op de kleinere piste van München als tweede. Beide keren deed Shanne Braspennincx mee. De olympisch kampioene op het onderdeel keirin slaat de EK over.

De titel was opnieuw voor de Duitse vrouwen, die in de finale Groot-Brittannië aftroefden. Pauline Sophie Grabosch, Emma Hinze en Lea Sophie Friedrich waren goed voor een tijd van 46,865.

Philip Heijnen derde op de scratch

Philip Heijnen heeft bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen Nederland de eerste medaille bezorgd. De 22-jarige renner uit Wanroij veroverde het brons op de afvalkoers, een onderdeel waarbij een groep renners een aantal rondes op de piste rijdt waarbij telkens de renner die het laatst de finish passeert uit de wedstrijd moet.

Heijnen hield het lang vol, maar moest uiteindelijk twee renners laten gaan. De Europese titel was voor de Duitser Tim Torn Teutenberg, het zilver ging naar de Portugees Rui Oliveira. Titelverdediger Elia Viviani, tevens tweevoudig wereldkampioen op het niet-olympisch onderdeel, vloog er vroegtijdig uit.

Maike van der Duin net naast podium op scratch bij EK Maike van der Duin is bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen net naast het podium geëindigd. Twee rensters waren halverwege de wedstrijd over 10 kilometer weggereden uit de grote groep en sprintten om de winst. Die was voor de Portugese Maria Martins. De Spaanse Eukene Larrarte Arteaga veroverde het zilver. Van der Duin liet zich in de sprint om plaats 3 verrassen door de Poolse Daria Pikulik. De 21-jarige Assense was al twee keer tweede op een WK op het onderdeel waarbij een groep rensters om de winst sprint na 40 rondes. Op de afgelopen WK pakte Van der Duin ook zilver op het omnium.

