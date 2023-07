EK-brons voor Enschedese judoka Jelle Snippe

„Dit voelt heerlijk”, zei Jelle Snippe, die de eerste overwinning voor zijn rekening nam. „Vorig jaar verloren we de EK-finale van Frankrijk en nu hebben we ze teruggepakt. Helaas niet in de finale, maar om brons. Afgelopen drie toernooien hebben we drie medailles behaald met het team. Dus daaruit blijkt wel dat we een goed team hebben staan. Tegen Duitsland hebben we misschien iets laten liggen. Anders hadden we in de finale tegen Georgië kunnen staan. Maar Frankrijk is een lastige ploeg en wij hebben een mooie bronzen medaille.”