EK darts | Van Gerwen verpulvert Wade en treft nu Price: ‘Ze zijn allemaal bang voor me’

Dit is nog niet het jaar van Michael van Gerwen, maar de Brabander is ervan overtuigd de knop om te zetten, op jacht naar zijn vierde wereldtitel. De gretigheid zit in zijn spel dat hij bij het EK Darts in Salzburg laat zien. Mighty Mike had in de eerste ronde weinig moeite met de Kroaat Boris Krcmar. Een dag later zette hij zijn goede vorm door.



Tegen Wade, als negende geplaatst, schoot de drievoudig wereldkampioen uit de startblokken door de eerste twee legs te winnen. Daarna knokte Wade zich terug, maar vanaf de vierde leg stond geen maat meer op Van Gerwen. Hij denderde door tot de tweede pauze en leidde met 8-2. Nog twee legs had hij nodig om de volgende ronde te bereiken. De als achtste geplaatst darter maakte het nog even spannend en liet Wade terugkomen tot 8-4, maar daarna zette hij nog een versnelling in en trok de partij naar zich toe.

,,Ik ben blij met de overwinning. Dit was niet mijn beste partij. Ik maakte een paar foutjes die er echt uit moeten. Maar ik heb gewonnen. Dat telt", liet hij na afloop weten op Twitter. ,,Er komt een grote dag aan en nu is het tijd om rust te pakken en mijzelf klaar te maken."

In de kwartfinale treft hij wereldkampioen Gerwyn Price, die met 10-3 won van de Tsjech Adam Gawlas. Price liet weten dat hij dacht dat hij in hoofd van Van Gerwen is gekropen en in de onderlinge strijd nu de bovenliggende partij is.

,,Hij heeft nog nooit in mijn hoofd gezeten", reageerde Mighty Mike met een lachje. ,,En hij komt er nooit in ook. Ik heb al zo vaak tegen hem gespeeld en ik denk dat ik 80 of 90 procent van die wedstrijden heb gewonnen. De laatste keer dat ik van hem verloor, had ik niet moeten verliezen en was hij nerveus. Wat hij ook zegt, het is een soort toneelstukje. Dat weten we allemaal. Ik richt me alleen op mijn eigen wedstrijd. Als ik goed speel, kan hij me niet verslaan. Maar dat moet ik zondag laten zien.”

,,Ik kan goed opschieten met Gerwyn. Hij is wereldkampioen en de nummer één van de wereld, maar dat boeit me niet echt. Ik heb hem al zo vaak verslagen en daar moet hij eerst maar eens overheen zien te komen. Ze zeggen op zit moment allemaal dat ze niet bang voor me zijn, maar dat zijn ze wel. Als je diep in hun hart kijkt, zijn ze nog altijd bang voor mij.”

Ook Danny Noppert zit nog in het toernooi. Hij treft Nathan Aspinall. De kwartfinales staan zondagmiddag op het programma.

Overige uitslagen

William Borland - Joe Cullen: 5-10

Brendan Dolan - Rob Cross: 4-10

Jose de Sousa - Luke Humphries: 10-8

Ryan Searle - Danny Noppert: 4-10

Nathan Aspinall - Damon Heta: 10-6

Gerwyn Price - Adam Gawlas: 10-3

Michael van Gerwen - James Wade: 10-4

Mensur Suljovic - Florian Hempel 10-9

Programma

Danny Noppert - Nathan Aspinall

Gerwyn Price - Michael van Gerwen

Rob Cross - Jose de Sousa

Mensur Suljovic - Joe Cullen