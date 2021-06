EK-nieuws | Overgrote deel van Belgische nationale ploeg gevaccineerd

Selectie EK hockey met herstelde De Goede

31 mei Eva de Goede maakt deel uit van de selectie voor het Europees kampioenschap hockey komende maand in Nederland. De Goede is net hersteld van een polsbreuk. Ze maakte zondag weer haar opwachting in Oranje in het duel met België in de Euro Hockey League. De vrouwen wonnen de wedstrijd met 3-0.