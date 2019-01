EK schaatsen: een Nederlander wint toch wel

Wordt het Patrick Roest? Of toch gewoon weer Sven Kramer? Of gaat Douwe de Vries stunten? Meer reële opties lijken er op voorhand niet te zijn bij het EK in Collalbo (Italië). De laatste acht jaar werd telkens een Nederlander Europees kampioen. In de laatste 35 jaar wonnen ‘we’ maar 6 keer niet.



De laatste keer dat er geen Nederlander met de winst aan de haal ging, was in 2011. Toen was de Rus Ivan Skobrev de sterkste. De enige andere niet-Nederlandse winnaars sinds 1983: Enrico Fabris (Ita, 2006), Dmitri Sjepel (2001, Rus), Johann Olav Koss (1991, Noo), Tomas Gustafson (1988, Zwe) en Nikolaj Guljajev (1987, Noo).