EK wielrennen in augustus in Plouay

De wegrace voor de vrouwen is op donderdag 27 augustus. De titelverdediger is Amy Pieters. Bij de tijdrit voor vrouwen verdedigt Ellen van Dijk (foto) haar vorig jaar in Alkmaar veroverde Europese titel.

Details over het parcours in Bretagne moeten nog worden bekendgemaakt. De UEC werkt ook nog aan een hygiëneprotocol in het kader van de maatregelen tegen corona. De EK zouden eigenlijk worden verreden in september in het Italiaanse Trente. Daar vindt nu de titelstrijd van 2021 plaats.