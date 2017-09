El Ahmadi baalt: Dit was echt onnodig

,,Na die vroege 1-0 was er niet zoveel aan de hand. We hadden het duel redelijk onder controle. Maar na de rust gaan we twee keer heel naïef in de fout en missen we ook nog een strafschop. Daar valt niet tegen te vechten. Ik heb er gewoon geen woorden voor. Dit hoeft niet, maar dit kan ook niet.''

Volgens El Ahmadi is het hoogste tijd dat Feyenoord als landskampioen weer gaat presteren. ,,Je kunt het hebben over talenten hier of daar, maar er is geen tijd voor ontwikkeling. We moeten er gewoon staan. In de Champions League worden fouten meteen afgestraft. We moeten hier nu niet te lang in blijven hangen.''