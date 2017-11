El Ahmadi met cynisch lachje: Dan maar thuis dik van Napoli winnen

Feyenoord is na vier wedstrijden in de Champions League nog altijd puntloos en daarmee uitgeschakeld voor een vervolg in het belangrijkste Europese bekertoernooi, maar kan Napoli nog wel passeren. De Italiaanse club heeft drie punten en komt op 6 december tijdens de laatste speelronde naar Rotterdam. De derde plek geeft recht op een vervolg in de Europa League.



El Ahmadi baalde vooral van de manier waarop Feyenoord verloor van Sjachtar Donetsk (3-1). ,,Als je weer de kansen ziet die we hebben gehad, dan doe je jezelf tekort. We geven binnen vijf minuten twee goals weg, dat is zonde. Sjachtar had minder kansen dan wij, maar maakte er wel drie. We staan weer met lege handen, dat is de realiteit.''