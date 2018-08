Ellen Hoog geniet op Ibiza, Naomi van As doucht op de boot

Gilbert kan training al hervatten na horror­crash in Tour

13:26 De Belgische wielrenner Philippe Gilbert heeft vandaag voor het eerst weer op de fiets gezeten na zijn val in de zestiende etappe van de Tour de France. Daarbij liep de 36-jarige oud-wereldkampioen een gebroken knieschijf op. ,,De eerste keer dat ik weer op de fiets zit na mijn crash. Ik hoop dit seizoen nog in actie te komen", meldde de renner van Quick-Step via Twitter.