Ellen van Dijk gaat voor wereld-uurrecord: ‘Vlinders in mijn buik als ik eraan denk’

Ellen van Dijk gaat volgende maand in het Zwitserse Grenchen proberen het werelduurrecord te verbreken. De tijdritspecialiste en meervoudig wereldkampioene op dat onderdeel zegt dat dit een uitdaging is die ze al heel lang aan wilde gaan.

Op 23 mei gaat de 35-jarige Nederlandse proberen een grotere afstand af te leggen dan de Britse Joscelin Lowden, die vorig jaar tot 48,405 kilometer kwam.

De uitdaging over iets meer dan een maand betekent niet dat Van Dijk de voorjaarsklassiekers laat schieten. ,,Die wil ik nog allemaal rijden. Dit betekent dat ik me nog niet volledig op het werelduurrecord heb geconcentreerd, maar dat zal in mei veranderen.”

Met Leontien Zijlaard-Van Moorsel had Nederland al eerder een houder van dit wereldrecord. De oud-wielrenster kwam in 2003 tot iets meer dan 46 kilometer. Van Dijk zegt respect te hebben voor de ruim 48 kilometer die Lowden afgelopen oktober in een uur reed, toen ook in het Velodrome in Grenchen. ,,Het gaat zeker een heel, heel zwaar uur worden”, aldus de Nederlandse.

Volledig scherm Ellen van Dijk. © Pro Shots

,,Dit is al heel lang een droom van me. Het uurrecord is iets waarvan ik altijd heb gezegd dat ik het op een dag wilde doen”, zegt Van Dijk verder. ,,Ik krijg vlinders in mijn buik als ik eraan denk om het te doen, een mix van opwinding en zenuwen, wat normaal is. Dit is een enorme uitdaging, dus het wordt spannend en beangstigend tegelijk.”

Van Dijk reed als wielrenster ook op de baan, waarop ze in 2008 voor het eerst wereldkampioene werd. Vijf jaar later volgde haar eerste wereldtitel op de weg, in het tijdrijden. In 2014 won ze de Ronde van Vlaanderen. Vorig jaar werd de renster van Trek-Segafredo opnieuw ‘s werelds beste in het tijdrijden.