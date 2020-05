Ellen van Dijk: ‘Parijs-Roubaix is een klassieker met epische status’

Door Lisette van der Geest



,,Ik was gisteren bij mijn ploegleidster”, zegt Van Dijk. ,,En zij zei meteen: we gaan een verkenning doen.” Om maar aan te geven hoe enthousiast het nieuws over Parijs-Roubaix wordt ontvangen. Van Dijk: ,,Iedereen in het vrouwenwielrennen die ik erover spreek vindt dit mooi. Zaten we voor de coronatijd aan tafel met de ploeg, met andere rensters, dan ging het er weleens over: Parijs-Roubaix is het enige monument dat ontbreekt op onze kalender.”



Tot gisteren. En dat terwijl een paar weken geleden juist met geen woord over de vrouwen werd gerept door de UCI, toen de nieuwe wielerkalender voor de mannen met de grote rondes en conceptdata werd bekendgemaakt. ,,Daar waren we wel een beetje verbolgen over. Het voelde alsof we aan de zijkant stonden. Natuurlijk, er waren meer wielerdisciplines zonder kalender, baanwielrennen en mountainbiken, maar voor wintersporten is de prioriteit ook iets minder groot. Dan heb je wel zoiets van: leuk, die mannen en hun kalender, maar hoe zit het met de onze? Misschien dat het commentaar en overleg dat daarop volgde wel gewerkt heeft.”