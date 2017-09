Eltingh wil over tien jaar acht Nederlandse tennissers in de top 100

Als het aan Jacco Eltingh ligt, staan over tien tot twaalf jaar acht Nederlandse tennissers (mannen en vrouwen) in de top honderd van de wereld. Het is een van de ambities van de oud-dubbelspecialist, die op 1 juni bij de bond is begonnen als technisch directeur.

Eltingh weet dat de weg daar naartoe een lange is. ,,We moeten toe naar een strenger model, dat nog meer de topsportgedachte uitstraalt'', aldus de 47-jarige Eltingh, die vandaag zijn plannen als directeur uitlegde in Sportcampus Zuiderpark in Den Haag, waar het Nederlands Davis Cupteam het komend weekeinde tegen Tsjechië speelt voor een plek in de wereldgroep. Robin Haase is al een tijd lang de enige tennisser die bij de beste honderd spelers staat, net als Kiki Bertens bij de vrouwen.

Hoewel Eltingh pas op 1 oktober fulltime in dienst treedt, is hij nu al veel tijd kwijt aan zijn functie. ,,Als we dingen blijven doen zoals we gedaan hebben en wachten tot ze vanzelf anders of beter gaan, dan is dat de definitie van stupiditeit.''

Tennis is, na voetbal, de grootste sport in Nederland. Prestaties blijven, op een enkele uitschieter na, al jaren uit. Het moet vanaf de basis anders, is de mening van Eltingh, ,,We moeten er meer tijd en energie in stoppen, en dat in alles uitstralen. De toon naar elkaar moet oprecht zijn. Je moet elkaar beter willen maken.''