Emery vreest dat Ramsey niet meer voor Arsenal speelt

,,Het gaat om een spierblessure, meestal betekent dit dat je enkele weken aan de kant staat'', zei manager Unai Emery. ,,Ik weet niet of we hem voor het einde van het seizoen nog op het veld zien. Jammer, want Aaron was goed in vorm. Hij wilde heel graag nog iets moois bereiken met ons.''



Arsenal staat in de Premier League op de vierde plaats, maar de verschillen in de strijd om de tickets voor de Champions League zijn klein. In de halve finales van de Europa League gaat de ploeg van Emery het opnemen tegen Valencia. De finale van het tweede Europese bekertoernooi is op 29 mei in Bakoe.