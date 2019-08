Emirates met oud-winnaar Aru en sprinter Gaviria naar Vuelta

De Italiaanse klimmer moest zich eind maart laten opereren aan een vernauwde heupslagader. Hij miste daardoor de Giro in eigen land. Aru reed in de aanloop naar de Tour alleen de Ronde van Zwitserland. Hij eindigde in Frankrijk op de veertiende plaats, bijna 28 minuten achter winnaar Egan Bernal. Aru hoopt nu in de Vuelta, die zaterdag begint met een ploegentijdrit, wel te kunnen meedoen om de eindzege.