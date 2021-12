Emotionele Max Verstappen vol ongeloof: ‘Soms gebeuren er wonderen’

Max Verstappen was vol ongeloof nadat hij historie schreef door voor het eerst wereldkampioen in de Formule 1 te worden . De emoties waren duidelijk zichtbaar bij de 24-jarige Nederlander na een ongekend slot van de race in Abu Dhabi, waarbij hij Lewis Hamilton in de laatste ronde inhaalde.

,,Het is ongelooflijk. Soms gebeuren wonderen”, stamelde Verstappen na afloop. ,,Zenuwachtig? Natuurlijk ben je nerveus, maar je moet ook doen wat je moet doen. Ik ben de hele race blijven vechten, ik heb er kramp van. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Mijn team, iedereen verdient het. Sinds 2016 was dit ons grote doel en dit jaar is ongelooflijk geweest. Mijn grote doel was om Formule 1-coureur te worden, dat het volkslied voor jou wordt gespeeld. Dat ik nu wereldkampioen ben, is ongekend.”

Over de start, waarbij de Nederlander werd ingehaald voor Hamilton, wilde Verstappen niets meer kwijt: ,,Alles ging een beetje mis, een beetje zoals wel vaker dit seizoen. Schijt aan die start, we hebben gewonnen en daar gaat het om. Die laatste ronde kregen we één kans en die hebben we gepakt. Ongelooflijk. Er was een enorme ontlading. Het is niet te beschrijven", zei hij bij Ziggo Sport.

Verstappen ging in gedachten terug in de tijd: ,,Alles komt terug. Alle reizen voor dat ene doel. Nu ben je hier samen met iedereen die je heeft gepusht. Mijn team, familie, vrienden: ze zijn bijna allemaal hier. Dit is ongelooflijk en het is bizar om al het oranje hier te zien. Niet alleen hier, maar overal in de wereld tijdens dit seizoen. Ik hoop dit lang te kunnen blijven doen.”

De ongekende apotheose, waarbij Verstappen in de laatste ronde pas voorbij Hamilton ging, was ook voor Verstappen te bizar voor woorden. ,,Eindelijk een beetje geluk voor mij. Ik wil ook Checo (Sergio Pérez, red.) bedanken, want hij is een geweldige teamgenoot. Checo heeft het niet normaal gedaan, door hem ben ik kampioen geworden. Ik denk dat mijn team wel weet dat ik van ze houd. Ik wil voor de rest van mijn leven bij dit team blijven, dit nog tien of vijftien jaar met ze doen. Dit was ons doel en nu hebben we het gedaan!”

,,Graag gedaan", was het antwoord van Pérez. ,,Lewis had alles onder controle. Ik was aan het einde van mijn leven, ik was stervende. Het was wel vrij belangrijk om hem op te houden dus ik ben heel blij voor Max en het Red Bull-team dat het nu gelukt is.”

Even later blikte Verstappen nog iets uitgebreider terug en had hij ook lovende woorden over voor Hamilton: ,,Lewis is een geweldige coureur, een geweldige tegenstander. Hij heeft het ons heel moeilijk gemaakt. Iedereen wil winnen, emoties horen erbij. Volgend jaar komen we terug en proberen we dit weer helemaal over te doen.”

