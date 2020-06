En het bleef akelig stil op Wimbledon..

FotoserieTientallen tennissers en tienduizenden tennisfans hadden vandaag door de poorten van de All England Lawn Tennis and Croquet Club aan Church Road in Londen moeten lopen. Maar nee, zover kwam het vandaag niet. Vanwege de wereldwijde coronacrisis gaat Wimbledon dit jaar voor het eerst sinds 1945 niet door. Wat vandaag overbleef waren deze treurige plaatjes.