En nog meer Ongekroonde Kampioenen van 2020

De afgelopen dagen heeft de sportredactie van deze krant al heel veel mailtjes met foto’s en ‘eindstanden’ ontvangen van mogelijk toekomstige kampioenen*. De komende tijd gaan we die online-eregalerij steeds uitbreiden met foto’s. In de tussentijd staat onze mailbox nog gewoon open, dus nieuwe inzendingen blijven welkom. Mailen kan naar sportredactie@tubantia.nl

EFC PW 1885 Zondag 3

Volledig scherm Ongekroonde kampioenen: EFC PW 3. © Mark de Jong

Na heel veel jaren zou het eindelijk gaan gebeuren: het eerste kampioenschap van het derde zondagteam van PW in de zevende reserveklasse. Helemaal zeker was het natuurlijk niet, want de voorsprong op nummer twee SDC’12 8 bedroeg slechts één puntje. Maar wel met een wedstrijd minder gespeeld. We zullen het nooit weten, maar het team verdient desalniettemin een terechte plaats in deze eregalerij.

TVC’28 VR2

Volledig scherm TVC’28 VR 2 © Anouk Rikmanspoel

‘Op z’n Duits’, staat bij de inzending van het tweede vrouwenelftal van TVC’28. In de vijfde klasse-7 is de ploeg koploper, maar zonder de uitbraak van het coronavirus was het ongetwijfeld nog een spannende strijd geworden met het eerste team van Manderveen. Die dames hebben slechts een puntje en een wedstrijd minder op de ranglijst. Maar ja, op de eerste plek staat daar TVC’28 VR2. De eindwinnaar van het seizoen.

WVC VOLLEY DS 4

Volledig scherm Ongekroonde kampioenen: WVC Volley Dames 4 © Kirsten Wierden

Met bloed, zweet en tranen had ‘het allerleukste volleybalteam van Wierden’ het kampioenschap in de vierde klasse binnen bereik. Met overmacht werden dit seizoen alle wedstrijden gewonnen. Met dank dan de tomeloze inzet en steun van trainer/coach GJ, aldus de mail.

UDI 2

Volledig scherm Ongekroonde Kampioenen: UDI 2 zaterdag. © Dylan Brouwer

Op de foto enkel trainer Edwink Kolkman met zoon en tevens speler Dylan van UDI 2 zaterdag, maar het hele elftal is verantwoordelijk voor de eerste plaats in de vijfde klasse-16. Slechts een puntje meer dan FC Winterswijk 4 op het moment dat de KNVB alle competities van het amateurvoetbal als gevolg van het coronavirus plat legde.

GFC VR1

Volledig scherm Ongekroonde Kampioenen: GFC VR1 © Rico ten Thije

Een tweede kampioenschap in drie jaar tijd. Het kon niet op bij de voetbalsters van GFC in Goor. Het eerste team was op weg naar een nieuwe titel, maar heeft die nu op een ongebruikelijke wijze gekregen. Heel zuur allemaal, maar niks aan te doen, meldt een trotse trainer Rico ten Thije. Die de foto van het vorige kampioenschap heeft ingezonden.

ISIVOL DS 4

Volledig scherm Ongekroonde Kampioenen: ISIVOL DS4 © Laura Slotman

Ze hebben gestreden voor het kampioenschap in de vierde klasse A en hoefden nog maar drie wedstrijden te spelen. De titel kon de volleybalsters van het Haaksbergse ISIVOL DS 4 niet meer ontgaan. Op basis van statistieken, uitgerekend door Nevobo, vinden zij zich wel degelijk de kampioen. Met een dikke voorsprong op de concurrentie, wordt er nog fijntjes bij vermeld in de mail. Hoe dan ook, zeker een plek waard in de eregalerij der kampioenen van 2020.

Gemini DS 6

Volledig scherm Ongekroonde Kampioenen: Gemini DS 6. © Henk Brinkerhof

Kampioenschap en promotie voor de volleybalsters van Gemini 6. In de vierde klasse is het team als eerste geëindigd met zestig punten uit veertien wedstrijden. Het feest laat nog even op zich wachten, een stap omhoog is niet aan de orde. De toch al wat oudere vrouwen achten zich niet sterk genoeg voor de derde klasse. Dus volgend seizoen gewoon weer met heel veel plezier lekker ballen in de vierde klasse.

JULIANA’32 J09-1

Volledig scherm Ongekroonde Kampioenen: Juliana’32 J09-1 © Rob Moes

Vier wedstrijden gespeeld, viermaal gewonnen door de jongens - en het enige meisje Vera - van Juliana’32 J09-1. Het team kwam het afgelopen seizoen uit in de J09 tweede klasse. Ondanks dat er in deze leeftijdscategorie officieel geen standen worden bijgehouden, is het team voor de spelers, begeleiders, ouders en club toch de kampioen en hoort het thuis in deze eregalerij.

HAVOC DS 1

Volledig scherm De ongekroonde kampioenen van Havoc 1 © Anne Baumeister

De volleybalsters van Havoc 1 uit Haaksbergen waren hard op weg naar het kampioenschap in de eerste klasse D. Zeventien wedstrijden gespeeld, 76 punten. Een verschil van acht punten op de nummer twee. Geen kampioenschap, maar de speelsters hebben online al wel een feestje gehad.

EXCELSIOR’31 13

Volledig scherm Ongekroonde kampioen Excelsior’31 13 © Kars Timmerman

Met nog zeven wedstrijden te gaan stond het ‘sterrenteam’ van Excelsior’31 zes punten los van de concurrentie in de zesde klasse. Met als klapper op de laatste speeldag de derby tegen Holten, de nummer twee van de competitie. Het zou zo maar eens de beslissende kampioenswedstrijd kunnen zijn geweest. En zo ja, dan was het 13e van Excelsior voor het eerst in het vijfjarig bestaan kampioen geworden. Overigens heeft het elftal een fraaie doelpuntenmaker in huis. Check hier de goal van Laurens Waanders eerder dit seizoen tegen het 12e van Excelsior.

BERGHUIZEN VR1

Volledig scherm Ongekroonde kampioen: Berghuizen 1 © Lauren Schonewille

Vorig seizoen liepen de vrouwen van Berghuizen 1 de titel net mis, de afgelopen competitie zag het er heel anders uit voor de Oldenzaalse voetbalsters in de landelijke eerste klasse C. Vier punten waren de vrouwen los, met een minder minder gespeeld. Het aankomende seizoen moet Berghuizen 1 het nog maar eens opnieuw proberen. Of is er misschien toch promotie mogelijk?

VZ&PC onder 11 jaar

Volledig scherm Ongekroonde kampioenen: VZ&PC onder 11 jaar. © Tjitske de Haan

Voor het eerst in de geschiedenis van de Vriezenveense vereniging VZ&PC zou het waterpoloteam onder 11 jaar kampioen kunnen worden. De ploeg had alle wedstrijden gewonnen en was met 45 punten op weg naar een ongeslagen kampioenschap. Dat kon gebeuren in de wedstrijd van 21 maart, maar dat duel ging dus niet door.

GFC 2

Volledig scherm Ongekroonde kampioenen: GFC 2 © Daan Zweers

Een punt meer en twee wedstrijden minder dan de nummer twee, het derde zondagteam van TVO. Het zou ongemeen spannend worden voor de voetballers van het Goorse GFC 2, maar de vooruitzichten waren positief. Met ook nog eens een goed doelsaldo leek de formatie op weg naar het kampioenschap in de zesde klasse. Of het de spelers ook was gelukt….?

RSC 2

Volledig scherm Ongekroonde kampioenen: RSC 2 © Rowèl Hesselink

Een pre-kampioensfeestje hebben de handbalsters van RSC 2 al gehad, maar het wachten was natuurlijk op het echte feest. Het doel was ongeslagen kampioen te worden, na twintig wedstrijden. Het zijn er uiteindelijk vier minder geworden voor de Rossumse handbalformatie. Maar wel zestien keer op rij winnen. De goede prestaties en sfeer van het afgelopen seizoen, neemt het team mee naar de volgende competitie. Om dan echt kampioen te worden. Nu moet RSC 2 het doen met een plek in deze bijzondere eregalerij.

VV HELLENDOORN JO15-2

Volledig scherm Ongekroonde kampioenen: VV Hellendoorn JO15-2 © Inge Hendriks

Niet alleen in de competitie ging het lekker voor de voetballers van Hellendoorn JO15-2. Ruim aan kop in de derde klasse. Maar ook in het bekertoernooi lag er nog wat moois in het verschiet voor de jongens. De halve finale was al bereikt, de grote finale lonkte....

DOS-WK 1

Volledig scherm Ongekroonde kampioen; DOS-WK 1 © Marco ten Donkelaar

Een bijzondere inzending van DOS-WK, de Enschedese korfbalvereniging. Geen spelers/speelsters van het eerste team, maar wel hun shirts. De ploeg heeft de competitie in de tweede klasse C als eerste afgesloten. Na elf wedstrijden had het team achttien punten, vier meer dan runner-up HKC uit Hengelo en Rood-Wit.

HOEVE VOORUIT 2

Volledig scherm Ongekroonde kampioen: Hoeve Vooruit 2 © Bas ten Vregelaar

In elf wedstrijden slechts negen tegendoelpunten. Wat je ook kan zeggen van Hoeve Vooruit 2, de ploeg heeft defensief gezien de boel goed voor elkaar. Maar ook als ploeg in z’n geheel ging het prima in het afgelopen seizoen. In de reserve vijfde klasse 17 stond het team op een eerste plaats, met een voorsprong van zes punten op de nummer twee, Bon Boys 4. Altijd lekker om de buren af te troeven…