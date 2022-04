En plots is Schalke 04 weer de grote favoriet

Het is nog maar een week geleden dat Schalke in eigen huis volledig werd afgedroogd door Werder Bremen, dat meteen de koppositie overnam. Het werd in Gelsenkirchen 4-1 voor Bremen, dat uiteraard meteen ook werd uitgeroepen tot de grote favoriet. Maar na vrijdagavond staat alles weer eens op de kop in de onvoorspelbare Tweede Bundesliga. Allereerst was daar de benauwde zege van Schalke zelf bij Sandhausen. Dankzij twee doelpunten van de topscorer Terodde werd het 1-2. Om het nog even wat spannender te maken: de winnende treffer viel in de 91ste minuut.