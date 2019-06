Engels avontuur voor Volendam-goalie, PSV wil jonge Braziliaan

PSV heeft momenteel een Braziliaanse verdediger op de radar voor de opvolging van Daniel Schwaab. De 22-jarige Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnović, ofwel Lyanco, geldt als topkandidaat om de Duitser in Eindhoven te doen vergeten. Hij speelde het afgelopen halfjaar op het hoogste niveau in ItaliĂ«, waar hij met Bologna - de club van Mitchell Dijks - een tiende plek in de eindstand wist te bereiken. Italiaanse bronnen bevestigen de interesse van de Eindhovenaren. De huidige aanvoerder van Jong BraziliĂ« is in eigendom van het Italiaanse Torino. De rechtspoot kan in het hart van de defensie uit de voeten en maakte het afgelopen halfjaar op veel scouts een uitstekende indruk. In eerste instantie wist hij bij Torino geen basisplek af te dwingen, waarna de stap naar Bologna volgde. Die club wil hem graag vastleggen, net als naar verluidt Zenit Sint-Petersburg, AS Roma, VfL Wolfsburg en dus PSV.