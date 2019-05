Engels onderonsje in finale Europa League

Go Ahead Eagles loopt promotie naar eredivisie in slotsecon­den mis

28 mei In een werkelijk knotsgekke en zenuwslopende finale van de play-offs heeft Go Ahead Eagles uiteindelijk diep in blessuretijd aan het kortste eind getrokken. RKC won dinsdagavond met 4-5 in de Adelaarshorst, mede dankzij twee treffers in blessuretijd, en promoveerde zo ten koste van Go Ahead naar de eredivisie.